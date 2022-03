Gossip TV

In che rapporti sono oggi le due ex gieffine che nella casa erano inseparabili?

Durante i sei mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Sophie Codegoni si sono mostrare sempre mostrate complici e molti unite.

Grande Fratello Vip, Jessica e Sophie Codegoni non sono più amiche? La Selassié fa chiarezza

La Selassié, anche durante le ultime battute finali del Gf Vip, ha spesso fatto il nome di Sophie nella catena di salvataggio definendola "una sorella". E non solo. L'ex tronista è sempre stata legatissima anche a Lulù e a Clarissa, la più giovane delle sorelle Selassiè, eliminata dal Grande Fratello dopo due mesi di permanenza. In molti si sono chiesti se i rapporti tra loro siano rimasti gli stessi, anche perché, sui social, non è emerso nulla a parte una dedica della Codegoni indirizzata a Jessica dopo la vittoria di quest'ultima.

A fare chiarezza alle tante domande dei fan curiosi, ci ha pensato Lulù: "Sophie è una nostra amica e le vogliamo un sacco bene. In questi giorni ci vedremo anche con lei pure con Alessandro”, ha dichiarato la princess durante la diretta condivisa su Instagram insieme alle sue sorelle.

Jessica ha aggiunto: "Sophie lì dentro è stata di grande supporto per me, per tutte noi. Abbiamo legato tanto e pianto tanto quando è uscita. Dobbiamo sicuramente fare una rimpatriata e vederci un po’ di più perché abbiamo passato h24 insieme per sei mesi e ci manca."

Le Selassiè quindi hanno voluto fare chiarezza. Non ci sarebbe alcun allontanamento con Sophie ma anzi la voglia di rivedere la loro amica, punto di riferimento per tutte e tre le sorelle.

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, Sophie Codegoni ha parlato del suo ex fidanzato ed ex manager Fabrizio Corona, che più volte è intervenuto a gamba tesa sulle vidende dell'ex tronista. La giovane milanese, ha parlato di lui come "una grandissima delusione" e ha annunciato di aver messo la parola fine ad ogni tipo di rapporto con lui:

"Io avevo un rapporto di amicizia e di lavoro con lui - ha dichiarato Sophie a Silvia Toffanin - ad oggi questo rapporto non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose lavorative non sono state fatte. Per questo non c’è più alcun rapporto. Lui manda frecciatine sui social e fa tanti tentativi per sminuire ciò che siamo. Fabrizio lo ricorderò come una persona meravigliosa, per me ha fatto tanto. Ma successivamente è stato una grandissima delusione. Che continuasse a fare le sue Stories. Non mi interessa parlare di lui, che è quello che vuole".

