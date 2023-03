Grande Fratello Vip, Ivana Mrázová torna a parlare di Luca Onestini: "Lo voglio rivedere quando uscirà"

Ivana Mrázová, ospite a Casa Chi, ha raccontato dei giorni vissuti con Luca Onestini al Grande Fratello Vip. La modella ceca ha confessato di essere riuscita a parlare con lui apertamente e per la prima volta dopo la loro rottura.

Sembra che per loro ci possa essere davvero un lieto fine. Intanto, Ivana, ha confermato la voglia di rivederlo appena la avventura nel reality svolgerà al termine.

Parlando di Nikita e dell'interesse nei confronti di Luca, La Mrázová ha dichiarato:

"La vedo un po’ ossessionata. Lui invece non può parlare perché l’ha diffidato quindi non mi è sembrato corretto. Ho visto tanti di quei video…lei si è fatta un film. Le ho detto che sarebbe meglio accettare il “no” di Luca per il suo bene. Tra loro non è successo chissà cosa, perché Luca è una persona molto affettuosa"