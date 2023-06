Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova sorprende su Luca Onestini e poi svela: "È stato un viaggio meraviglioso"

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf Vip racconta la sua ultima esperienza lavorativa sul set.

Momento d'oro per Ivana Mrazova che, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, ha fatto il suo esordio sul set della commedia Din Don. Rispondendo ad alcune curiosità dei suo fan sulla nuova esperienza lavorativa, la modella ha colto l'occasione anche per parlare del suo ex Luca Onestini.

Le parole inaspettate di Ivana Mrazova su Luca Onestini

Ivana Mrazova sarà tra i protagonisti della nuova stagione di Din Don, la commedia con Enzo Salvi e Rocco Siffredi che vedremo prossimamente su Italia1. Dopo aver pubblicato un post di ringraziamenti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan:

È stata la mia prima volta e mi è piaciuto molto, anche grazie a chi c’era dietro, eravamo veramente un team meraviglioso, bellissimo. È stato piacevole lavorare ed ero con dei grandi professionisti che mi hanno aiutata e mi sono divertita. Me la sono goduta e adesso spero che il risultato sia bello. Un’esperienza molto molto bella che mi porto nel cuore. Non vedo l’ora che la vediate pure voi...Vorrei fare un corso di recitare e approfondire un po’, così se ci sarà un’altra possibilità sarò ancora più brava.

Impossibile non parlare di Luca Onestini. Interpellata sul rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne, la modella ha rivelato: "Se Luca Onestini fa ancora parte della mia vita? Assolutamente sì". Una risposta che ha letteralmente sorpreso tutti i fan della coppia, che sperano di vederli ancora insieme. Ma cosa c'è realmente tra i due?

