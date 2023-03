Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova si sbilancia su Micol Incorvaia e Tavassi e poi svela: "Ecco chi vorrei vedere in finale"

Gossip TV

L'ex gieffina Ivana Mrazova

Stasera, lunedì 27 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda la semifinale della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, l'ex gieffina Ivana Mrazova è tornata a parlare di Luca Onestini sui social e svelato il suo pensiero sugli Incorvassi, l'amata coppia formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi.

La rivelazione di Ivana Mrazova sugli Incorvassi

Ivana Mrazova è tornata a parlare della settima edizione del Grande Fratello Vip, che si concluderà il prossimo lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Canale 5. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex compagna di Luca Onestini ha svelato i nomi dei concorrenti che vorrebbe vedere in finale:

Chi vorrei vedere in finale? Beh domanda difficile! Assolutamente Luca. Ne approfitto ragazzi, qui vi lascio tutti i dettagli, cerchiamo di portarlo in finale. Votiamo tutti Onestini [...] La cosa più bella di questa esperienza al Gf Vip? Luca. A prescindere da come andranno le cose.

Leggi anche Wilma Goich spara a zero contro Antonella Fiordelisi

Chiuso il capitolo Onestini, la Mrazova ha rivelato il suo pensiero sugli altri protagonisti della settima edizione del Gf Vip. La bella modella ha speso belle parole per gli Incorvassi, la coppia formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia:

Sono due cuccioli. Come ho già detto a me piacciono molto insieme. A parte la coppia, a me Edo e Micol piacciono molto. Spero per loro che fuori dalla Casa continuino la loro relazione.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.