Grande Fratello Vip, irresistibile Antonella Fiordelisi: femme fatale corteggiata da Higuaín, Totti, Zaniolo e De Martino

Tutti pazzi per Antonella Fiordelisi: l'influencer milanese, tra i Vipponi del Gf Vip 7, oggi vicina a Edoardo Donnamaria, è stata corteggiatissima.

Tra le protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, sembra faccia impazzire davvero tutti, dentro e fuori la Casa.

Gf Vip: Antonella Fiordelisi fa impazzire tutti: da Francesco Totti a Gonzalo Higuaín

Oggi, la bella influencer originaria di Salerno, è sempre più vicina ad Edoardo Donnamaria che davvero si impegna ogni giorno per arrivare al cuore dell'ex schermitrice. Per il volto di Forum, sembra una partita a scacchi e per ora, si alternano momenti in cui Antonella riesce ad aprirsi ad altri in cui appare più distante e poco propensa ad una nuova relazione. L'atteggiamento contrastante della 24enne campana, le ha attirato qualche antipatia dopo un partenza in cui per il pubblico era la preferita incontrastata. Dal canto suo, ha ammesso di aver sofferto in amore e di avere assumere atteggiamenti provocatori e diffidenti nei confronti degli uomini. Il suo legame ad oggi più importante è stato quello con l'influencer romano, volto noto di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Durante la loro relazione però, Antonella ha scoperto un tradimento e ha deciso di mettere un punto alla loro storia non riuscendo più a ad avere fiducia in lui.

A sorprendere però, sono i tanti corteggiatori della Fiordelisi. Da Francesco Totti a Nicolò Zaniolo passando per Flavio Briatore fino ad Gonzalo Higuaín. La giovane salernitana ha ammesso di recente di essere stata contattata sui social anche dall'ex capitano giallorosso circa due mesi fa, suscitando la curiosità di Signorini. E sì perché il Pupone, due mesi fa, era già felicemente in compagnia di Noemi Bocchi ed è esploso immediatamente il gossip. Quanto a Briatore, ci sono stati alcuni like che pare abbiano hanno indispettito la Gregoraci mentre con Zaniolo e Higuaín pare ci sia stato un "carteggio social" senza però incontri. E, come se non bastasse, il nome della Fiordelisi è stato accostato a Stefano De Martino con il quale l'influencer pare abbia avuto un flirt mai confermato però dai diretti interessati.

Insomma, tutti pazzi per Antonella, la femme fatale della settima edizione. Modella ed ex schermitrice, la Fiordelisi, con la scherma, ha raggiunto i primi traguardi all'età di 15 anni. Nel 2019 si è laureata in Scienze Politiche per poi entrare nel mondo della moda e farsi notare in quello dello spettacolo. Ha partecipato a Temptation Island nel 2017, Caduta Libera, Avanti un altro ed è stata ospite fissa a Tiki Taka. E oggi, il futuro di Antonella sembra proprio quello del piccolo schermo.

Su Instagram conta oltre 1,3 milioni di follower e come abbiamo visto, un stuolo di corteggiatori infiniti.

