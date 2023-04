Grande Fratello Vip, in arrivo clamorose novità e due nuove opinioniste

Gossip TV

Il reality show targato Mediaset sarebbe pronto ad una nuova edizione ricca di novità.

Ci sarebbe clamorose novità per la nuova edizione, l'ottava, del Grande Fratello Vip. Secondo quanto ha riportato infatti Dagospia, per il reality show targato Mediaset ci potrebbe essere un ritorno alle origini, fortemente voluto anche dai telespettatori, ovvero la versione Nip con partecipanti non famosi.

"A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini - si legge su Dagospia - ma con una novità importante: un ritorno al passato. A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti Nip, con l’addio ai Vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b. Ritorno alle origini, almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi. Con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale.

L'ultima edizione del Grande Fratello nel format originale è stata quella del 2019, la sedicesima, con al timone Barbara D'Urso. Secondo recenti rumors inoltre, ci sarebbero due nomi pronti a sostituire Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Il primo sarebbe quello di Giulia Salemi che quest'anno è stato il filo conduttore in studio con il popolo di Twitter e l'altro, l'ex gieffina di questa edizione nonché finalista, Oriana Marzoli. A ricoprire il ruolo della Salemi potrebbe arrivare Sophie Codegoni, attuale conduttrice di Casa Chi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.