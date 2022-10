Grande Fratello Vip, il ritiro di Marco Bellavia: "Non è stata una sua scelta"

Gossip TV

La clamorosa indiscrezione sull'addio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo realmente.

Poche ore fa Marco Bellavia, ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 7. Il comunicato ufficiale è stato diffuso sulle pagine social ufficiali del programma.

Grande Fratello Vip, Marco Bellavia e il ritiro: "Non è stata una sua scelta"

Secondo quanto riferito dalla produzione del reality show, il 57milanese avrebbe deciso volontariamente di lasciare il programma, forse a seguito dei ripetuti attacchi degli altri compagni d'avventura.

Qualche minuto fa, tuttavia, Davide Maggio ha svelato un dettaglio importante che getta ancora caos sulla Casa e sulla produzione:

"Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente."

Marco Bellavia quindi sarebbe stato costretto a lasciare il programma. Sempre secondo Maggio, si dovrebbero prendere provvedimenti per tutti i comportamenti assunti in questi giorni dagli altri gieffini:

"Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fottuta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare. Vergognatevi."

Il ritiro di Marco ha infiammato i social scatenando un'indignazione generale. Si parla di una brutta pagina per il reality show e della televisione italiana. Anche altri ex gieffini hanno detto la loro in merito. Queste la parole di Miriana Trevisan che si accodano a quelle di molti altri vip, tra cui Alex Belli, Francesco Oppini e Carlotta dell'Isola.

"Un miliardo di persone nel mondo soffre di un disturbo mentale e più di un decesso su 100 è dovuto a un suicidio. I dati del word Mental Health dell'organizzazione Mondiale della Sanità parlando molto chiaro, è un argomento sempre più vivo in questa epoca. Milioni di presone guardano programmi televisivi come il Grande Fratello, che diventa un mezzo di sensibilizzarono per molti temi come HIV, tumori, bulimia e anche depressione etc. Il Gf Vip è anche questo, non è una gara di recitazione, ballo, canto (forse per alcuni)ma anche di umanità e temi intimi. Il proprio dolore non va lanciato addosso agli altri, ma va trasformato."

"Elaborato dove e quando si vuole. Ghettizzazione e bullismo e ciò che ci rende disumani. Anche Marco ha diritto di fare il viaggio. Le aggressioni verbali sono il vero segno di squilibrio. Vi abbraccio, Mirana"

