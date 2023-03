Grande Fratello Vip, il reality nel caos: "A rischio autori e produzione, non hanno ascoltato gli psicologi"

Gossip TV

Il Grande Fratello Vip è nella bufera: avvertimenti non ascoltati sembrano che abbiano portato il programma in caduta libera.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha reguardito tutti i concorrenti del reality invitando a moderare il toni e i comportamenti giudicati spesso volgari, aggressivi e fuori luogo.

Gf Vip, il reality è nel caos, a rischio autori e produzione

L'ammonizione del conduttore è stata presa in seguito all'avvertimento dell'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi che ha tuonato contro il reality giudicando "un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del pubblico diverse situazioni accadute nel reality". Berlusconi ha quindi chiesto di "correggere il tiro" e Signorini ha inviato tutti i Vipponi a moderarsi per evitare provvedimenti severi.

Nel corso della settimana però, alcuni di loro hanno continuato ad assumere atteggiamenti discutibili e il padrone di casa ha comunicato pertanto la squalifica di Edoardo Donnamaria e l'ammonizione di Edoardo Tavassi. Il reality show targato Mediaset è senza dubbio nel caos, come mai prima d'ora. E sembra chiaramente che la situazione sia sfuggita di mano e non sia più chiaro come gestirla.

Su Twitter, l'indiscrezione di Agent Beast, profilo sempre aggiornato sulle dinamiche e sui retroscena del GF Vip, ha svelato un retroscena su ciò che è accaduto nelle ultime settimane.

"Ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi su Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d'allarme ma non è stato preso in considerazione" - si legge in un tweet di Agent Beast - "In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni"

Ci sarebbero quindi state avvisaglie su entrambi i concorrenti che spesso hanno alzato i toni nel corso della loro permanenza al Gf. Donnamaria è stato protagonista in diverse occasioni di un linguaggio volgare e di comportamenti aggressivi nei confronti di Antonella. Quanto a Daniele, il comportamento diventa eccessivo tutte le volte che si indispettisce, alzando la voce e assumendo un comportamento minaccioso. Proprio quest'ultimo, dopo la puntata di ieri sera, ha avuto una furibonda lite con Oriana Marzoli e sembra che l'ex tronista possa rischiare una nuova squalifica alla luce degli ultimi accadimenti e avvertimenti.

Edoardo Donnamaria, il video incriminato che ha decretato la sua squalifica:

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.