Grande Fratello Vip, il promo ufficiale della nuova edizione (VIDEO)

Svelato il primo promo pubblicitario della sesta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Signorini.

Il cast della del Grande Fratello Vip inizia a prendere forma. Intanto, sui social è stato pubblicato il primo promo ufficiale della sesta edizione del reality show di Canale 5, che partirà a settembre e sarà condotto anche quest'anno da Alfonso Signorini.

Il promo ufficiale del Gf Vip 6

Cresce l'attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip che partirà il prossimo settembre 2021 su Canale 5. Al timone ritroveremo il giornalista Signorini, che sarà affiancato da due nuove opinioniste: la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e l'ex gieffina e amatissima conduttrice Adriana Volpe.

Intanto, nelle ultime ore, è stato pubblicato sul profilo ufficiale Instagram del Grande Fratello il primo promo ufficiale della nuova edizione del popolare reality show. In onore della Nazionale Italiana che ha vinto gli Europei di calcio qualche settimana fa, Alfonso si è travestito dal portiere Donnarumma: "Quale VIPPONE riuscirà a fare goal? Il nostro Alfonso è più agguerrito che mai!".

Per quanto riguarda il cast del Gf Vip 6 non è ancora arrivata nessuna conferma né smentita. Stando alle ultime indiscrezioni, tra i possibili concorrenti spunta il nome di Raz Degan, Nicola Pisu, Tommaso Eletti di Temptation Island, Giucas Casella, Alex Belli, Manila Nazzaro, l'ex allievo di Amici Moreno.

