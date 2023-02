Grande Fratello Vip, il padre di Antonella Fiordelisi furioso sull'ingresso dell'ex Gianluca: "Lui è ossessionato"

Gossip TV

Il padre di Antonella disapprova pubblicamente la presunta decisione degli autori di far entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato di sua figlia

Nel corso dell'ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha confermato alcuni rumors sui nuovi ingressi nella Casa, tra i quali, sembrerebbero spuntare nomi di ex fidanzati degli attuali gieffini.

Gf Vip, l'ingresso di Gianluca Benicacas, ex di Antonella scatena le ire di Stefano Fiordelisi

Confermato l'ingresso di Ivana Mrázová, ex fidanzata di Onestini, in ballo ci sarebbero anche Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon ed infine l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. Quest'ultimo è entrato nella Casa diverse settimane fa per avere un confronto con Antonella alla quale ha ribadito di provare ancora un sentimento importante anche se si è trovato di fronte un muro. L'influencer campana infatti, ha dichiarato di provare per lui un grande affetto ma di essere innamorata di Edoardo.

Dinanzi alla notizia di un probabile ingresso di Benincasa, il padre di Antonella Fiordelisi è andato su tutte le furie.

Ecco lo sfogo di Stefano Fiordelisi su Instagram:

“Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità di Antonella, si fa entrare in casa uno che, oltre a diffamarmi sui social e in varie interviste (Antonella ovviamente non sa nulla di tutto ciò), è chiaramente ossessionato da lei (lo abbiamo visto in TV) e usa tecniche di approccio mentale descritte nel suo libro. Ma qual è il senso di tutto ciò? Spero che la notizia non sia vera”

Gianluca ha parlato del padre di Antonella come una figura opprimente che condiziona le scelte della giovane campana mentre, dal canto suo, Stefano Fiordelisi non nutre affatto stima e affetto nei confronti di Gianluca e dunque l'ipotetica decisione di farlo entrare nella Casa trova il totale disaccordo da parte del padre.

