Grande Fratello Vip, il padre di Antonella Fiordelisi denuncia per stalking l'ex fidanzato Gianluca che si difende sui social

Continua la guerra a distanza tra Stefano Fiordelisi e Gianluca Benincasa. L'ingresso di quest'ultimo nella Casa del Gf Vip sarebbe definitivamente saltato dopo la denuncia del padre di Antonella.

Gf Vip, salta l'ingresso dell'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, denunciato per stalking

La vicenda sta avendo una grande risonanza mediatica e la situazione sta generando di ora in ora. Tutto è iniziato a seguito dei rumors intorno al reality su l'ipotetico ingresso come ospite al Gf Vip di Gianluca. Il padre della Fiordelisi si sarebbe immediatamente opposto tutelandosi anche legalmente. A seguito di queste azioni, Benincasa ieri ha pubblicato un video sui suoi profili social rigettando le accuse e facendo alcune precisazioni:

"Di tutte questa accuse come stalker e non è vero niente ovviamente - ha dichiarato Gianluca - Mi sono trovato in una situazione bruttissima in cui la mia ragazza che stava con me prima di entrare al GF Vip, mi ha tradito in diretta e il padre e la madre lo sapevano, non ho mai stalkerizzato nessuno. Ho chat del padre e della madre per fare commissioni per lei poi ho preso le distanze. Fino al 12 ottobre avevo un bellissimo rapporto con la famiglia e dopo il mio allentamento hanno preso questa posizione. E’ brutto quello che hanno detto e fatto è brutto che sono arrivati a questo. perché non ho mai fatto del male a nessuno mentre loro hanno fatto un danno grandissimo alla mia immagine. Non è bello quello che hanno fatto, loro sapevano tutto di me e lei. Sapevano che stava con me, ho messaggi, ho tutti. Mi difenderò con il mio avvocato. Mi dispiace per loro. Hanno rovinato il futuro della figlia."

Dopo il video diffuso da Benincasa (che ha pubblicato anche immagini con Antonella e relative date), Stefano Fiordelisi ha minacciato di andare dai carabinieri:

"Oggi ci tocca andare dai carabinieri. Far finta di perdere il cellulare per togliersi ogni responsabilità sull’eventuale pubblicazione di foto e video è un metodo ben conosciuto alle forze dell’ordine. Chiunque in futuro pubblicherà foto o video personali di mia figlia verrà perseguito penalmente. Ecco che è uscita la sua vera personalità."

"Ragazzi è stato un forte stress per me quello che è successo. Mi hanno denunciato sulla base del nulla, ed hanno addirittura fatto un ordine disposto dal giudice. E' la prima volta che mi accade una cosa del genere. Per me è stato uno shock", ha scritto ancora Gianluca Benincasa.

