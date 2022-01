Grande Fratello Vip, il messaggio di Aldo Montano a Manuel Bortuzzo: "Hai tutto da scrivere io sarò al tuo fianco"

Nel corso del trentasettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, uno dei grandi protagonisti dell'edizione, il nuotatore triestino Manuel Bortuzzo, ha deciso di lasciare la Casa di Cinecittà dopo più di 4 mesi di permanenza. Svariate le ragioni dell'addio di Manuel tra le quali, la voglia di tornare ad allenarsi e rimettersi in forma in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Il giovane nuotatore, nel corso della sua permanenza nel reality, ha trovato l'amore di Lulù Selassié e un grande nuovo amico: lo schermidore campione olimpico, Aldo Montano.

Proprio con quest'ultimo nel corso della puntata di ieri, c'è stato un grande e commovente abbraccio appena Manuel è arrivato negli studi del Gf. All'indomani dell'incontro avvenuto in puntata, Aldo ha condiviso un'immagine con Bortuzzo accompagnate della seguente e toccanti parole:

Qualche ora fa, Manuel ha condiviso delle altrettanto dolci parole rivolte a Lulù, la sua piccola principessa di cui si è perdutamente innamorato:

"Sono qui con il telefono in mano da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto… nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita

, la mia.