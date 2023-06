Grande Fratello Vip, il figlio di Samantha De Grenet nel cast? Parla la showgirl

Gossip TV

Brando Barbato al Grande Fratello Vip?: "A patto che non scenda a compromessi".

Samantha De Grenet è stata una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Immortalata dal settimanale Chi, insieme a Brando Barbato, la showgirl ha rotto il silenzio su una possibile partecipazione di suo figlio al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La rivelazione di Samantha De Grenet

Brando Barbato è il figlio che Samantha De Grenet ha avuto dalla relazione con Luca Barbato. Come riportato da Biccy, il giovane è stato immortalato insieme all'ex concorrente del Grande Fratello Vip dal settimanale Chi, la quale ha dichiarato:

Le donne? Brando ha iniziato a guardarle molto presto, molto, sì. Ma non sono gelosa. Pensavo lo sarei stata; in realtà vederlo frequentare delle ragazze carine mi intenerisce, però, nel momento in cui vedo che una si comporta male con lui, mi trasformo, allora in maniera intelligente (e molto subdola) inizio a scavare il fossato. Devi essere brava a farlo, però, perché se ti metti di traverso ottieni l’effetto contrario.

E su una possibile partecipazione di Brando al Grande Fratello Vip, Samantha ha rivelato che approverebbe ma a una sola condizione:

Se mi dicesse ‘mamma voglio fare il GF’ non gli direi di no, ma a patto che rimanga se stesso e non scenda a compromessi, né per gli ascolti, né per una clip in più, né per un momento di notorietà. Detto questo potrebbe essere anche educativo, formativo per lui [...] È festaiolo e socievole come il padre, che è molto più leggero di me, ma poi è dolce e affettuoso come me, io sono dolce, ma non sono leggera, al massimo sono buffa; e poi è testardo come me e disordinato come mio marito.

