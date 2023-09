Grande Fratello Vip, il duro sfogo di Edoardo Donnamaria sui social: ecco cosa è successo

Gossip TV

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip sbotta sui social: "Ho parlato con Matteo Diamante, si è scusato".

È tornato il sereno tra Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante. Per chi non lo sapesse, al protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip ed ex fidanzato di Antonella Fiordelisi non è per niente piaciuto il comportamento assunto dal suo amico che, sui social, si era espresso in merito ad un possibile ritorno di fiamma dei Donnalisi.

La verità di Edoardo Donnamaria

ll comportamento di Matteo Diamante, che ha spento ogni barlume di speranza nei fan che speravano in un ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ha infastidito e non poco il giovane volto di Forum. Proprio per questo motivo, l'ex discusso concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di affrontarlo e raccontare cosa è successo sui social:

Visto che mi si rompe il caz*o per ogni cosa specifico: ho parlato con Matteo, gli ho detto che ci sono rimasto male per il post che ha fatto e di evitare in futuro. Noi abbiamo parlato e si è scusato. Abbiamo chiarito, come fanno due persone civili che si vogliono bene. Nello stesso tempo mi sono messo nei suoi panni e capisco che sono mesi che prende critiche e rotture di cogli*ni del tipo: “sfrutta i Donnalisi” e per un ragazzo che lavora sui social e in tv da anni può essere fonte di malessere oltre che una bugia.

Matteo rimane comunque un bravo ragazzo e un amico sincero. (anche troppo a volte.) Che però, lavorando in questo mondo da tanto peso ai social. Lui dopo aver accumulato tanto si è sfogato in maniera eccessiva. (come capitato anche a me del resto). E rimane una persona che mi vuole bene (non solo a me). Che ci crediate o no, mi ha aiutato spesso anche in situazioni difficili. Io vi chiedo solo un po’ di comprensione, perché è una persona buonissima ed estremamente positiva. Solo ogni tanto se deve fa li caz*i sua… spero capirete.

