Grande Fratello Vip: il collega di Sophie Codegoni fa infuriare Alessandro Basciano, arriva la Diffida

Valerio Palmieri, collega di Sophie Codegoni a Casa Chi, fa infuriare Alessandro Basciano che promette provvedimenti serissimi sui social.

L’ultima puntata di Casa Chi ha visto protagonista Mirko Brunetti, protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, ma anche qualche battuta insistente di Valerio Palmieri, collega di Sophie Codegoni alla conduzione del format web. Le battute di Palmieri hanno indispettito non poco Alessandro Basciano, che promette di prendere provvedimenti legali. Ecco cosa è successo.

GF Vip, l’ira di Alessandro Basciano: arriva la diffida

Tutti gli appassionati di gossip hanno seguito con estremo interesse la fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e, tra una discussione e l’altra, sembravano essere riusciti a far funzionare il rapporto, tanto da decidere di allargare la famiglia con l’arrivo della primogenita Celine Blue. A pochi mesi dal parto, tuttavia, Sophie ha annunciato sui social la rottura con Basciano, per poi rivelare dettagli assurdi nello studio di Verissimo, davanti ad una attonita Silvia Toffanin.

Nello stesso studio, poi, è arrivata la replica di Alessandro e così lo spettacolo è stato servito, tra frecciatine sui social e ulteriori rivelazioni che avrebbero potuto, tranquillamente, rimanere nel privato. Dunque, nonostante indiscrezioni volevano un riavvicinamento tra i due ex protagonisti del Gf Vip, è chiaro ad oggi che la situazione è ancora tesissima e non si può assolutamente parlare di un ritorno di fiamma. La certezza è stata data poche ore fa quando, dopo l’ultima puntata di Casa Chi condotta proprio dalla Codegoni, Basciano ha dichiarato di essere pronto a ricorrere alle vie legali. Ma contro chi?

Stavolta nessun commento sulla sua ex e madre della figlia, bensì sul collega Valerio Palmieri che, approfittando della presenza di Mirko Brunetti come ospite, dopo aver fatto una serie di battute sul fatto che vedrebbe proprio bene l’ex volto di Temptation Island insieme a Sophie, ha fatto notare che lui almeno saprebbe sintonizzare la Tv sul canale dei cartoni animati per bambini. Una battuta spinosa che Basciano non ha perdonato.

“Vorrei dire ai Signori “giornalisti” da 4 soldi di Casa Chi, complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo, se volete ve lo metto io Rai Yo-Yo perché forse è l’unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati. Bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia”. Insomma, l’ex di Sophie non la farà passare liscia ai colleghi dell’influencer per averlo tirato in ballo, e soprattutto per aver fatto battute sulla figlia Celine, e come dargli torto d’altronde.

