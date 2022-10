Grande Fratello Vip, Ignazio Moser commenta ironico il possibile flirt tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Gossip TV

Ignazio Moser commenta il possibile flirt tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghi al Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini è convinto di averci visto giusto con Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, complici dopo la prime settimane passate al Grande Fratello Vip, separati dalla squalifica della gieffina. Secondo Ignazio Moser, tuttavia, il flirt non sarebbe poi così scontato.

Gf Vip, Ignazio Moser si lascia andare su Antonino Spinalbese

Nel corso delle prime settimane della settima edizione del Grande Fratello Vip, abbiamo visto Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini avvicinarsi molto. La gieffina ha assicurato di essere impegnata fuori dalla casa di Cinecittà, con tanto di sguardo sognante e innamorato, mentre l’ex di Belen Rodriguez ci ha tenuto a ripetere più volte che dopo la sua ultima relazione - che non ha intenzione di nominare ma si trova poi per magia sempre in ogni suo discorso - non ha tempo per l’amore o almeno per quello che non sia tutto da dedicare alla figlia Luna Marì.

Nonostante queste premesse Alfonso Signorini, insultato da Patrizia Rossetti, è certo che sia nata una nuova coppia e, in barbara alla squalifica di Ginevra che lui stesso ha proclamato in diretta Tv, sta facendo di tutto per far appassionare il pubblico di Canale 5 questa coppia. Intervenuto durante l’ultima puntata del Gf Vip Party, Ignazio Moser ha detto la sua sulla questione conoscendo bene Antonino visto il legame con la sorella della compagna.

“È vero che in un reality tutto vale doppio, che si vivono momenti intensi, ma da qui a dire che possano stare bene insieme credo che ne passi un po’. Dovrebbero conoscersi meglio… Non ho ancora ben capito il tipo di Antonio, però perché no”.

Dopo aver fatto ironia sulla questione, seguito a ruota dal pubblico che proprio non crede a questo flirt né tantomeno apprezza che Signorini abbia deliberatamente scordato la squalifica di Ginevra pur di continuare con il proprio intento, Ignazio ha ammesso che neppure Giaele De Donà potrebbe essere la donna giusta per l’ex di Belen. Il motivo? Spinalbese non è uno a cui piace condividere.

