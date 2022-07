Gossip TV

I primi concorrenti ufficiali della settima edizione della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La settima edizione del Grande Fratello Vip scalda i motori. Il reality targato Mediaset, tornerà in onda a partire dal 12 settembre prossimo e, con molta probabilità, anche l'edizione più lunga di sempre. Alfonso Signorini, nel corso di queste settimane, ha diffuso cinque indizi per scoprire l'identità dei primi concorrenti e ad oggi ci sono già i primi nomi ufficiali del cast del Gf Vip 7.

Grande Fratello Vip: i primi cinque nomi ufficiali



La prima concorrente ufficiale è la rapper, modella e conduttrice italo spagnola, Chadia Rodriguez. Il secondo indizio ha dato secondo responso, ovvero la showgirl sarda Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l'attore de Il Collegio George Ciupilan, la sorella maggiore di Elettra Lamborghini, Ginevra Lamborghini e infine Diego Armando Maradona Junior, il figlio di Diego Armando Maradona.

Oltre i primi cinque concorrenti ufficiali, si sono aggiunti e si aggiungono altri nomi tra i palpabili Vip pronti a varcare la porta rossa più famosa della tv.​

Antonella Fiordelisi

Patrizia Groppelli

Antonino Spinalbese

Antonio Razzi

Asia Gianese

Carolina Marconi

Charlie Gnocchi

Evelina Sgarbi

Pamela Prati che era stata data come concorrente ufficiale, sarebbe al momento in bilico. Secondo quanto riferito infatti da The Pipol Gossip,l 'ex star dei Bagaglino avrebbe infatti un contenzioso con Mediaset non ancora risolto. L'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese dovrebbe essere il sesto concorrente ufficiale.