Grande Fratello Vip: Guendalina Canessa nel cast? Vita privata, età, gossip

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Guendalina Canessa, l'imprenditrice che divenne famosa partecipando al Grande Fratello!

Conosciamo meglio la Canessa, l'ex gieffina che potrebbe ben presto varcare di nuovo la soglia della famosa Porta Rossa!

Guendalina Canessa: Ecco chi è l'ex gieffina

Guendalina Canessa nasce a Firenze, in Toscana, sotto il segno della Bilancia, il 7 ottobre del 1981; sta quindi per compiere 41 anni. I genitori sono degli imprenditori, ed il padre, in particolar modo, è il fondatore di Malo, una nota impresa toscana di eccellenza mondiale nel settore del cashmere.

Ben presto, Guendalina si è appassionata al mondo della moda, e, dopo l'Università, ha iniziato a lavorare per l'azienda di famiglia. Nel 2007, invece, fa il suo ingresso nel mondo dello spettacolo, partecipando al Grande Fratello, all'epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Durante queste esperienza televisiva, la Canessa si avvicina ad un altro concorrente, Milo Coretti, il quale, poi, ha vinto. Al termine del reality show di Canale 5, i due si sono lasciati.

Dopo Coretti, Guendalina si fidanza con l'ex modello e personaggio televisivo Daniele Interrante, e diventa sua moglie nel 2009. I coniugi mettono al mondo una bambina, Chloe. Tuttavia, nel 2012 il loro matrimonio naufraga: la Canessa lo accusa di averla tradita con la showgirl Francesca De André. Una volta archiviata l'importante love story con Interrante, intrattiene altre relazioni amorose, tra cui quella con il nuotatore Luca Marin e quella con il cestista Pietro Aradori. Attualmente, Guendalina dovrebbe essere single, o almeno non è noto se si stia frequentando o mano con un altro uomo.

Oggi, è un'influencer ed un'opinionista. Spesso, infatti, la Canessa è stata ospite in qualche salotto televisivo, specialmente quelli di Barbara d'Urso. In primo luogo, però, è un'imprenditrice: ha fondato il suo sito Guendaland, dove vende abiti, accessori, profumi e prodotti di bellezza. Alcuni rumor vogliono Guendalina la prima concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip, che dovrebbe iniziare in autunno e dovrebbe sempre essere condotto da Alfonso Signorini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.