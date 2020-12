Grande Fratello Vip, Guenda Goria contro Filippo Nardi: "Linguaggio al limite della pornografia, mi aspetto una squalifica"

Gossip TV

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip difende sua madre Maria Teresa e invoca la squalifica per Filippo.

Filippo Nardi è finito al centro di numerose polemiche. Il concorrente, infatti, sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip ha iniziato a utilizzare un linguaggio fortemente volgare e offensivo nei confronti delle donne e in particolare di Maria Teresa Ruta. Un comportamento che non è per niente piaciuto a Guenda Goria che, intervistata da Chi, ha difeso sua madre e invocato la squalifica per l'ex Iena.

Guenda Goria invoca la squalifica al Gf Vip per Filippo Nardi

Nell’ultima diretta di ChiMagazine, Gabriele Parpiglia ha voluto confrontarsi con Guenda per parlare delle frasi sessiste pronunciate da Filippo rivolte a Maria Teresa. "Quando succedono queste cose c’è un imbarazzo generale e non si sa bene come reagire poiché sei all’interno di un gioco, anche se devo dire la verità sono una che di fronte a certe frasi comunque reagirebbe a difesa" ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip "Mi sarei aspettata devo dire una presa di posizione dai nostri altri compagni di viaggio che hanno condiviso tre mesi insieme alla mamma un pochino più forte questo lo devo ammettere. Senza condannare nessuno però a volte anche un silenzio ha un peso".

La Goria ha continuato sottolineando la gravità delle parole pronunciate da Nardi: "Parliamo di un linguaggio al limite della pornografia nei confronti di una signora. di una donna. Al limite del sessismo, di un’immagine della sessualità di dominio maschile sul femminile parliamo di atti non consenzienti, sono frasi di una gravità inaudita. Io sono arrabbiatissima da donna mi sento umiliata per mia mamma perché è stata trattata in una maniera vergognosa io sono senza parole. [...] Alcune cose non so neanche cosa sono, mia madre farebbe lo stesso, non so come gli sia venuto in mente. Sono parole dette con leggerezza con non consapevolezza. Un uomo adulto che è anche un papà tra l’altro dice certe cose nei confronti di una mamma".

Guenda ha continuato l'intervista rivelando di essersi subito messa in contatto con gli autori del Gf Vip: "Ho chiamato immediatamente gli autori appena ho sentito quelle cose orrende. Ho espresso la mia profonda indignazione e disponibilità per qualsiasi confronto e messaggio. Ho partecipato al Grande Fratello e conosco la sensibilità degli autori e confido nel fatto che vengano presi provvedimenti: domani mi aspetto una squalifica, una presa di posizione importante nei confronti della persona. Penso che questa può essere un’occasione per condannare in maniera forte il sessismo perché il Gf è un programma che parla in maniera diretta a milioni di telespettatori".

