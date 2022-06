Grande Fratello Vip, Giulio Raselli bracca Alfonso Signorini: il conduttore pronto a cedere?

Gossip TV

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, vuole entrare a tutti i costi nel cast del Grande Fratello Vip.

Da quando, a causa di un imprevisto, Giulio Raselli non è riuscito ad entrare nel cast del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver deciso di mettere alle strette Alfonso Signorini, per partecipare alla nuova edizione del reality show di Canale5. Ecco cosa ha rivelato Giulio a proposito della prospettiva di varcare la porta rossa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Giulio Raselli vuole entrare a tutti i costi

Nelle ultime settimane, il nome di Giulio Raselli ha spiccato tra le notizie di gossip a causa del rapporto con Carlotta Adacher, ex corteggiatrice di Temptation Island, con la quale si parlava d’amore poi di crisi, poi addirittura di storia inventata per creare pubblicità. L’ex tronista di Uomini e Donne, tuttavia, sembra avere problemi più grandi attualmente che riguardano il suo enorme desiderio di entrare a far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Nel corso dell’ultima stagione del reality show di Canale5, Giulio si era sottoposto alla quarantena per varcare la porta rossa di Cinecittà, ma il suo ingresso è stato annullato all’ultimo secondo, suscitando in lui una grande delusione. Raselli, infatti, non ha nascosto di tenere in particolare modo a questa possibilità televisiva ed è tornato a parlare del Gf Vip ai microfoni di RTL 102.5, ammettendo di aver contattato Alfonso Signorini per fargli sapere di essere ancora fortemente disponibile.

“L’ho contattato e sa che sono super pronto. Non mi ha ancora risposto, però è in attesa di risposta. Io porterei la mia simpatia. Mi piace fare il burlone, lo stupido in senso buono, divertirmi, divertire anche gli altri, e stare al gioco”.

Dopo aver confidato che l’avventura al Gf Vip in coppia non sarebbe cosa da poco vista la convivenza forzata h24, facendo intendere inoltre che non sarebbe immune a provocazioni femminili qualora ci fossero, Giulio ha ribadito la sua candidatura. Al momento ci sono i nomi dei primi 7 concorrenti ufficiali, e quello di Raselli non figura certo nella rosa scelta da Signorini ma chissà che alla fine il presentatore non ceda.

