Grande Fratello Vip, Giulia Salemi rivela: "Ora sono più matura, non voglio fare l'ipocrita ma..."

La bella Giulia Salemi racconta come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la bella influencer ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nella Casa di Cinecittà e svelato come vive le critiche.

La rivelazione di Giulia Salemi

Momento d'oro per Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli condurrà insieme a Nicoló De Devitiis il Giffoni Film Festival e tornerà in tv a settembre con la seconda edizione di Salotto Salemi. Intervistata da Chi, l'influencer ha raccontato come è cambiata dopo il Grande Fratello Vip e come vive le critiche:

Non voglio fare l’ipocrita, se leggo degli insulti, specialmente gratuiti, non ci rimango bene. Con gli anni ho imparato a dare meno peso. Amo le critiche costruttive, altro sono i messaggi per ferire e insultare. Non dimentichiamoci che tutti abbiamo una vita che è un compromesso tra quella che vorremmo e la realizzazione dei nostri sogni. A volte devo dire che i social stanno diventando un po’ tossici. Sono più focalizzata sulle persone che mi vogliono bene.

Sono molto più risoluta, all’ingresso del Gf Vip ero un po’ confusa, ora sono più matura - ha dichiarato la Salemi - Ho messo le basi del mio futuro: ho acquistato casa, ho una relazione sana da due anni, riesco a lavorare bene. Sto un po’ raccogliendo quello che ho seminato negli anni passati. [...] Il prossimo step sarà quello di costruirmi una famiglia. Oltre che continuare con il mio lavoro.

