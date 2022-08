Gossip TV

Ospite di Simona Ventura nella seconda giornata de La Terrazza della Dolce Vita, Alfonso Signorini ha risposto ad alcune domande sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Ospite di Simona Ventura nella seconda giornata de La Terrazza della Dolce Vita che si tiene a Rimini, Alfonso Signorini, ha risposto ad alcune domande sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show targato Mediaset giunto alla settima edizione nel formato Vip e alla quarta condotta dal direttore di Chi.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini conferma tre nomi e fa nuove rivelazioni sul cast

In base agli indizi del conduttore, postati sul suo profilo Instagram, Signorini si è cimentato nel gioco di "acqua, fuoco e fuochino" sui probabili vipponi che entreranno nella Casa più spiata d'Italia.

Sul primo indizio relativo allo smalto rosso di Chanel si è subito pensato a Pamela Prati e in merito Signorini ha commentato con “Acqua. Ma se tu mi dici se Pamela Prati sarà al Grande Fratello ti rispondo fuochino, ma quello smalto rosso non si rivolgeva a Pamela Prati”.

Sull’anello di ametista che hanno attribuito alla sorella di Elettra, Ginevra Lamborghini, il conduttore ha replicato: “fuochino: l’ho presa in considerazione”. Per ciò che concerne l'ex fidanzato di Belen Rodriguez, Signorini ha replicato con un sonoro "che pall*!, ho gà risposto così", facendo intendere che probabilmente i rumors sull'entrata dello spezzino non sono così attendibili.

Infine, il conduttore ha precisato:

"Guarda che i veri colpi non sono stati ancora annunciati, sai? Ce ne sono parecchi in questo caso."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.