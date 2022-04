Gossip TV

Momenti di tensione per per l'influencer italo-persiana Giulia Salemi, tra gli ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e la madre Fariba Tehrani (con cui l'ex gieffina ha partecipato in coppia alla quarta edizione di Pechino Express). Ieri, la fidanzata di Pierpaolo Pretrelli, l'ex Velino di Striscia la Notizia che ha conosciuto e di cui si è innamorata proprio nella Casa di Cinecittà, ha risposto su Instagram ad alcune domande dei follower, suscitando però la stizza della madre.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi litiga con la madre Fariba che la rimprovera pubblicamente

Alla domanda infatti di un utente su come bisogna comportarsi con un parente troppo invadente, la Salemi ha condiviso una foto di mamma Fariba con Prince, scrivendo ironicamente:

"Lo chiedi alla persona sbagliata! Ahahah, scherzo mamma… Ti voglio bene!"

Fariba è rimasta evidentemente risentita ed ha risposto pubblicamente alla figlia:

"Mi preghi, insistendo, di venire a casa tua, poi mi fai questo post infelice? Mi ero organizzata per venire domani, ma NON vengo più!"E ancora: "Tu a volte hai messo nelle tue storie pure le nostre conversazioni private e tutti a ridere prendendola con simpatia, e quando io in una mia live do una risposta INNOCENTE, difendendo il mio tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi svelato il segreto di (CIA) e tu dai adito a queste cose.""E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, perché pure tu non hai rispettato tante volte mettendo la mia voce in pubblico."

Un botta e risposta tra la madre e l'ex gieffina che non deve però preoccupare più di tanto. L'influencer italo-persiana non ha mai nascosto di avere un rapporto con la madre piuttosto altalenante, ma naturalmente l'amore che nutre per lei non è e non sarà mai messo in discussione.

