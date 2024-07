Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è incinta: l'emozionante annuncio sui social

Gossip TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori. Ad annunciarlo sui social è stata la bellissima e seguitissima coppia nata nella Casa del Grande Fratello Vip: "Siamo pronti a vivere per te".

La famiglia Prelemi si allarga! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli diventeranno presto genitori. Ad annunciare la bellissima notizia sono stati i due ex amati e seguiti concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip tramite un dolcissimo post su Instagram.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto genitori

Giulia Salemi è incinta! L'annuncio, che ha mandato in visibilio milioni di fan, è arrivato via social con una serie di dolcissimi scatti che la ritraggono stretta al suo amato Pierpaolo Petrelli mentre accarezzano insieme la pancia di lei, appena arrotondata. La bella influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non aveva mai negato il suo desiderio di avere una famiglia e finalmente ha trovato la persona giusta con cui poter condividere questo bellissimo sogno:

Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? SI.. ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te.. Mamma e Papà.

Nessuna indiscrezione è trapelata sul sesso del nascituro né sulla data presunta della nascita. Se per la bella influencer Giulia si tratta della prima maternità, l'ex protagonista della quinta edizione del Gf Vip è già padre di Leonardo, 8 anni, nato dalla storia con l'ex compagna Ariadna Romero.

La magica storia d'amore dei Prelemi

La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è iniziata diversi anni fa. I due influencer si sono conosciuti e innamorati nella famosa Casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più separati. Il loro sentimento è ed è stato talmente forte da superare anche un periodo di crisi. La vita lontano dalle telcamere ha permesso alla giovane e amatissima coppia di potersi conoscere a fondo e decidere di allargare la famiglia. Attendiamo nuovi dettagli sull'arrivo di questo/a bimbo/a che stravolgerà per sempre la loro vita.

