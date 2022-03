Grande Fratello Vip, Giucas Casella: "Non mi interessava vincere, ma avevo previsto..."

Gossip TV

Le confessioni di Giucas dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip.

Giucas Casella è stato il concorrente più amato e apprezzato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite a Verissimo, l'ex gieffino ha fatto un bilancio della sua lunga e intensa esperienza nella Casa e commentato la vittoria della principessa Jessica Selassié.

La rivelazione di Giucas Casella a Verissimo dopo il Gf Vip

Intervistato da Silvia Toffanin, Giucas è tornato a parlare del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Un percorso lungo sei mesi, ma che gli ha regalato grandi gioie e soprese. "Era quello il mio obiettivo, arrivare in finale. Non mi interessava vincere. Al GFVIp non c'era nulla di preparato, ogni giorno succedeva una cosa diversa. Sono felice per Jessica, ma non avevo previsto la sua vittoria" ha confessato l'ex concorrente.

Giucas ha poi continuato parlando delle difficoltà incontrate dopo l'uscita dal Gf Vip: "Sono ancora un po' rincoglionito. Venendo qua ho preso il treno, ma ho perso il giubbotto, non so dove l'ho lasciato [...] Per qualche giorno non sono riuscito a chiudere occhio. Inizialmente ho dormito due ore a notte. Non riesco ancora a tornare alla normalità".

Interpellato dalla Toffanin, Casella, che con la sua spontaneità ha conquistato tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, ha poi chiarito il suo pensiero sull'amore libero: "Non sono gay. Sono per l'amore libero. Sono fluido. Si dice così? Amo sia gli uomini che le donne!". Ma non è finita qua perché Giucas dopo l'esperienza Grande Fratello Vip ha deciso di volersi sottoporre ad una delicata operazione chirurgica: il trapianto dei capelli! Ad aiutarlo ci penserà il noto chirurgo ed ex gieffino Giacomo Urtis. A quanto pare il mago è pronto a tutto per recuperare un po’ di giovinezza.

