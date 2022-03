Grande Fratello Vip: Giucas Casella ipnotizza Delia Duran, le sale sopra e…

Gossip TV

L’esperimento del paragnosta della sesta edizione del Grande Fratello Vip non va come sperato, e Delia Duran rischia di farsi male.

Il più grande paragnosta che Canale5 abbia mai visto ha colpito ancora. Giucas Casella, euforico per via dell’approssimarsi della Finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è lanciato in una spettacolare ipnosi su Delia Duran. L’esperimento, tuttavia, ha riservato qualche amara sorpresa per la bella showgirl sudamericana.

Grande Fratello Vip, Giucas Casella ipnotizza Delia!

Giucas Casella ha vinto la sua personale sfida, arrivando a testa alta a concorrere per il posto di vincitore del Grande Fratello Vip, dopo più di sei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà senza mai perdere il sorriso, e senza tirarsi indietro vedendo un collega bisognoso di confronto. Giucas ha fatto un bel percorso, forse esponendosi poco, ma mai senza mai far desiderare al pubblico di vedere qualcun altro al suo posto alle prese con intrighi e tradimenti dei colleghi della casa.

Nelle ultime ore, prima di dire addio per sempre al luogo che l’ha ospitato per lungo tempo e prima della puntata Finale del Gf Vip, Giucas si è esibito nell’arte dell’ipnosi, chiedendo a Delia Duran di fargli da cavia. La showgirl sudamericana si è prestata volentieri per lo spettacolare esperimento del paragnosta, che l’ha ipnotizzata chiedendole di rimanere rigida e non svegliarsi fino a nuovo ordine. Aiutato da alcuni gieffini, Giucas ha posizionato Delia tra due sedie e si è arrampicato sopra la gieffina, utilizzandola come una tavola da surf.

L’effetto dell’ipnosi, tuttavia, deve aver avuto qualche mancanza dato che Delia non solo si è accasciata per terra tutt’altro che rigida come ordinato da Giucas, ma ha faticato anche a svegliarsi agli ordini del gieffino. Prima di riprendere conoscenza e scoppiare in lacrime, Delia ha ammesso di voler diventare madre, condividendo a sua insaputa un segreto molto intimo e delicato. La scena di Delia ipnotizzata ha fatto in breve tempo il giro del web e, mentre Corona tuona contro di Basciagoni, c’è chi scommette che sarà proprio la compagna di Alex Belli a vincere il Gf Vip.

