Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci criticato: ''Sfrutta la situazione, medaglietta del sieropositivo''

Gossip TV

Alda D’Eusanio lancia pesanti accuse a Giovanni Cicci, il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha deciso di rivelare l’identità del primo concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Giovanni Ciacci varcherà al porta rossa di Cinecittà con un grande compito, raccontare il suo essere sieropositivo in un programma televisivo. Secondo Alda D’Eusanio, tuttavia, questa scelta potrebbe non essere così lodevole.

Grande Fratello Vip, Giovanni Cicci spettacolarizza l’Hiv?

La settima edizione del Grande Fratello Vip si prepara a debuttare a settembre 2022 ma questa volta Alfonso Signorini non ha intenzione di rendere la vita semplice ai più curiosi. Il presentatore, infatti, sta disseminando il web di indizi senza, tuttavia, confermare alcuna presenza a Ciencittà, eccezione fatta per quella di Giovanni Ciacci. Sarà proprio il noto costumista, infatti, il primo concorrente ufficiale del Gf Vip, programma al quale prende parte anche per parlare di un tema molto delicato: la sua sieropositività. Intervistato da Chi, Ciacci ha rivelato di aver contratto l’HIV e di voler parlare di questa malattia in televisione per sensibilizzare le persone.

“Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi un enorme stigma sociale. Eppure oggi si può vivere con l’Hiv, non ci si limita più a sopravvivere e questo è importante dirlo con grande chiarezza. Come occorre dire che l’Hiv riguarda tutti, al di là degli orientamenti sessuali di ciascuno […] Bisogna informare la gente. Perché in questo momento la discriminazione uccide più della malattia. Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.

Una mossa decisamente coraggiosa quella di Ciacci e di Signorini che potrebbe rivelarsi vincente, così come portare ondate di polemiche sul Gf Vip. Secondo Alda D’Eusanio, intervistata da Nuovo, la scelta di Giovanni non è per forza dettata dal coraggio e dalle buone intenzioni, bensì dalla volontà di tornare a gamba tesa sul piccolo schermo:

“Dal punto di vista televisivo trovo sia stata una scelta di puro cinismo, sembra che pur di fare ascolti cavalchino qualsiasi cosa. Non vorrei che sfruttasse la situazione per tornare in Tv, visto che era in parte sparito […] Non mi piace che si metta la medaglietta del sieropositivo”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.