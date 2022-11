Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini: "Sono in un limbo, Antonino? Mi è capitato poche volte di incontrare uno come lui"

Gossip TV

Ginevra Lamborghini si sbilancia su Antonino Spinalbese.

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese continua a incuriosire i telespettatori di Canale 5. A far luce sulla situazione ci ha pensato la sorella di Elettra che, in occasione della presentazione del film Lamborghini – The Man Behind The Legend, si è sbilanciata sull'ex di Belen Rodriguez.

La confessione di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip, ma continua a stare al centro delle dinamiche del gioco soprattutto per il suo rapporto con Antonino Spinalbese. In occasione della presentazione del film su nonno Ferruccio, l'ex concorrente della settima edizione si è lasciata andare a qualche dichiarazione inedita sul suo ex compagno di gioco:

Sono alla finestra a guardare, sto cercando di capire. Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato. Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi.

Leggi anche Micol Incorvaia e Daniele Dal Moro a confronto su Edoardo Donnamaria

Mi è capitato poche volte di incontrare uno come Antonino con cui ci si capisce con lo sguardo, si fanno le cinque del mattino perché c’è sintonia e ti fa perdere la cognizione del tempo - ha continuato la Lamborghini - Era il mio compagno di giochi. Sono rimasta stupita perché avevo dei pregiudizi. È sempre bello, mi piace prenderlo in giro perché si specchia, alza lo sguardo, si atteggia...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.