Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini manda un aereo ad Antonino, fan impazziti e la reazione di Oriana

Gossip TV

In occasione del 28esimo compleanno di Spinalbese che ha festeggiato nella Casa del Gf Vip, è arrivato un inaspettato e romantico messaggio da parte di Ginevra Lamborghini.

In occasione del 28esimo compleanno di Antonino Spinalbese che ha festeggiato nella Casa del Gf Vip, è arrivato un inaspettato e romantico messaggio da parte di Ginevra Lamborghini.

Gf Vip, Ginevra Lamborghini e la romantica dedica ad Antonino Spinalbese

L'ex gieffina ha mandato un aereo per il suo ex compagno d'avventura che lo ha osservato sfoggiando un bel sorriso compiaciuto “Nino noi due sappiamo! HBDay, G.” Questo è il messaggio che Ginevra Lamborghini ha voluto mandare ad Antonino in occasione del suo compleanno.

Poco prima era passato un altro aereo per il compleanno di Antonino da parte dei fan dei "Gintonic" che l'hair stylist spezzino ha ringraziato. Il fandom della coppia è impazzito su Twitter e sono ancora in molti a credere che l'unica donna che abbia fatto battere il cuore a Spinalbese sia proprio la Lamborghini nonostante abbia soggiornato pochi giorni nella Casa di Cinecittà.

Pare inoltre che in occasione dell'assenza di Antonino ricoverato per un problema di salute, il gieffino abbia più volte sentito telefonicamente Ginevra cogliendo l'occasione per avvicinarsi ancora di più alla piccola di casa Lamborghini.

A tal proposito, il sospetto che ci sia molto di non detto dei Gintonic è venuto anche ad Oriana che ha commentato l'aereo dei fan della coppia con queste parole: “Ma non capisco cosa sanno. Io a volte penso che ci sia un accordo, sennò non capisco perché portano avanti questa…”

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.