Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi a Verissimo: "Il mondo della tv non è il mio mondo"

L'imprenditore campano insieme a Federica Calemme e la mamma Esmeralda ospiti nel talk show di Silvia Toffanin.

Protagonisti dell'ultimo appuntamento con Verissimo sono stati Gianmaria Antinolfi, Federica Calemme e la mamma dell'imprenditore campano Esmeralda. Gianmaria e Federica sono stati ultimi due concorrenti a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Il 36enne campano ha dovuto abbondare per motivi di lavoro mentre, la bella modella, è stata eliminata nel corso dell'ultimo televoto.

Gianmaria nel corso della sua intervista con Silvia Toffanin, ha parlato delle sue ex fiamme molto note, nello specifico del flirt con Dayane Mello e della breve liaison con Belen Rodriguez:

Con Dayane è stato veramente brevissimo, anche con Belen è stato abbastanza breve ma molto intenso. La trovo veramente una persona meravigliosa, ne ho sempre parlato benissimo. E’ simpatica, super carismatica, divertente ed è stato molto bello sinceramente. Mi piaceva tantissimo. Come può non piacerti, ha un carisma pazzesco! Però non ho avuto il tempo, perché ci vuole un pochettino. Io sono innamorato dell’amore, è vero. Però per me è un modo normale trattare una donna in un determinato modo. Fa parte di me, della mia educazione, del mio rispetto che nutro verso le donne in generale.

A proposito dei suoi progetti futuri nel mondo dello spettacolo, Antinolfi ha voluto precisare di non aver particolari ambizioni del mondo del piccolo schermo: “Io ho una mia vita già impostata ed è quello che voglio fare. Non è il mio mondo questo qui!“.

Accanto a Gianmaria, Federica Calemme che ha speso bellissime parole per lui:

Mi ha colpito tantissimo il suo lato tenero. E’ affettuosissimo. Vede sempre il bello nelle persone e merita tanto. L’ho seguito dall’inizio quindi sapevo chi era. Mi piaceva, ovviamente, però sapevo che era impegnato quindi non mi aspettavo di trovarlo libero e che poi nascesse questa cosa.

A prendere parte dell’intervista è stata anche la mamma dell’imprenditore, Esmeralda che ha dichiarato:

Gianmaria l'ho trovato molto migliorato. Ha avuto un momento in cui si è fatto un po’ prendere da quello che c’era attorno a lui e dimenticando appunto di sé stesso, quindi concludendo il suo percorso ho detto “per me è come se io avessi vissuto una seconda gestazione“, cioè ti ho visto entrare in un modo e uscire in un altro.

“So che lei vorrebbe che lui mettesse su famiglia o sbaglio?”, ha chiesto la Toffanin alla mamma dell'ex gieffino: “No, io vorrei soltanto che fosse felice. Poi con famiglia o senza, con un uomo o una donna, per me è indifferente!”.

Naturalmente, per la coppia nata all'interno della Casa, dopo l'avventura televisiva targata Mediaset, ora è il momento di potersi vivere liberamente e conoscersi più a fondo anche se per entrambi sembrano esserci ottime premesse per costruire un rapporto solido.

