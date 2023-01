Grande Fratello Vip, Gianmarco Onestini contro Soleil Sorge: "L’invidia e il rancore ti accecano"

Gossip TV

Gianmarco Onestini difende suo fratello Luca dopo lo scontro in diretta al Gf Vip con Soleil Sorge.

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip è andato in onda un duro faccia a faccia tra Luca Onestini e Soleil Sorge. A difendere l'ex tronista di Uomini e Donne dalle pesanti accuse mosse dall'opinionista speciale del reality show ci ha pensato il fratello Gianmarco Onestini.

L'attacco social di Gianmarco Onestini a Soleil Sorge

La diretta di ieri del Grande Fratello Vip è stata a dir poco scoppiettante con Luca Onestini e Soleil Sorge che si sono duramente scontrati in studio. Un'accesa discussione che ha provocato la reazione sui social del fratello di lui. Gianmarco, infatti, ha deciso di intervenire su Twitter per dire la sua e attaccare duramente l'influencer:

Che non valessi niente come “opinionista supplente” l’hai dimostrato chiaramente, che non valessi niente come persona lo sapevamo già da tempo. L’invidia e il rancore ti accecano e ti rendono ridicola.

Ma Gianmarco non è stato l'unico ad attaccare Soleil. La giovane influencer italo-americana è stata criticata sui social anche da Gabriele Parpiglia. Proprio in risposta al noto giornalista, la ragazza si è scusata per i toni usati durante lo scontro in diretta al Gf Vip con il suo ex Luca:

Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto” vissuto questa sera al GfVip. Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.

