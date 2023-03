Grande Fratello Vip, Gianluca Benincasa contro Antonella Fiordelisi: "Ti pentirai di chi il tuo stesso sangue"

Gossip TV

Gianluca Benincasa, dopo la puntata di ieri del GF Vip, è tornato a tuonare contro l'ex fidanzata Antonella Fiordelisi e contro la sua famiglia con cui è in corso una battaglia (anche legale) da diversi mesi.

Gf Vip, l'ex fidanzato di Antonella Fiordelisi: "La tua famiglia ha rovinato la tua immaginare"

Il mental coach salernitano, ha dichiarato più volte e in molte occasioni che prima che la Fiordelisi entrasse nel reality, erano felicemente fidanzati e che, nel corso del tempo, la famiglia di Antonella lo avrebbe voluto allontanare in tutti modi tanto da fargli una denuncia per stalking.

Queste le parole di Gianluca postate sul suo profilo Instagram:

“Ho notato davvero un pianto non indifferente - ha scritto riferendosi ad Antonella - Quello di quando perdi una partita in cui stai dando il massimo, in cui ti sei allenata per anni, dove credi che l'unica cosa che conta è vincere a qualsiasi costo... si ho notato il pianto. Cosa però che non c'è stato per gli affetti, per gli amori costruiti, per momenti di (finto) sconforto e per amici che mancano. Sono convinto però che quando saprai che gli stessi che ti hanno rovinato l'immagine, hanno il tuo stesso sangue, allora piangerai dentro di te in maniera sana, e sarà qualcosa che non avresti mai potuto immaginare."

"Ti domanderai PERCHÉ è successo tutto questo. Mentre ti porteranno a firmare una denuncia già preparata della mamy contro di me. Li ti troverai a fare i conti con la realtà, a fare la GRANDE, ma non contro di me, ma con te stessa. Benvenuta sarai nel mondo delle responsabilità, quello in cui prendere alcune decisioni, potrebbero portarti a delle conseguenze molto forti che nessuno potrebbe mai immaginare”.

