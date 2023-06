Grande Fratello Vip, Gianluca Benicasa prossimo concorrente? Signorini beccato con l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi

Gossip TV

Gianluca Benincasa verso l'ottava edizione del Grande Fratello Vip?

L'ex di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa è stato avvistato di recente a insieme ad Alfonso Signorini davanti al Lido discoteca di Salerno e, secondo quanto ha riportato il buon Alessandro Rosica (Investigatore Social), il mental coach campano pare stia facendo di tutto per entrare nella Casa della prossima edizione del Gf Vip.

Gianluca Benincasa sembra stia facendo di tutto per entrare al Gf Vip

"Gianluca, l’ex fidanzato di Antonella, sta facendo di tutto per fare il GF. Se entrasse credo sia davvero una sconfitta per Alfonso, etc… Non credo gli facciano questa grazia ma conoscendo la TV… vedremo!" ha scritto Rosica su Instagram. Anche Deianira Marzano ha riferito la notizia, pubblicando uno scatto nel momento in cui sono stati immortalati insieme. "Provini a Salerno? Beccato Gianluca: prossimo concorrente del GF Vip?" ha scritto l'influencer. Gianluca, durante l'avventura di Antonella nel reality show, ha raggiunto l'ex schermista campana nella Casa per poterle parlare, affermando di essere ancora innamorato di lei e di essere anche sicuro che i suoi sentimenti non fossero cambiati nonostante la Fiordelisi lo abbia negato, dichiarando di amare Edoardo Donnamaria. Successivamente è iniziata una vera e propria battaglia tra Benincasa e la famiglia di Antonella che pare lo abbia anche denunciato per stalking. Il 40enne campano ha poi rilasciato numerose interviste riservando all'ex fidanzata parole tutt'altro che lusinghiere. La Fiordelisi, dal canto suo, non ha mai replicato o nominato in alcun modo.

Per quanto riguarda la nuova edizione del reality show targato Mediaset, i casting sono già aperti e la Casa aprirà la porta anche a NIP tornando in parte alle origini. Al timone ci sarà ancora Alfonso Signorini affiancato da Orietta Berti. Sonia Bruganelli, invece, non dovrebbe esserci. Tra i possibili nomi pronti a sostituirla ci potrebbe essere quello di Giulia Salemi.

