Grande Fratello Vip, Giaele De Donà spiazza Antonella Fiordelisi: "Questo è uno scoop!"

La decisione inaspettata di Giaele De Donà spiazza i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Giaele De Donà è senza ombra di dubbio una delle protagoniste più discusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, la concorrente si è lasciata andare a delle dichiarazioni inaspettate che hanno provocato l'ilarità dei suoi compagni di avventura.

La scelta di Giaele De Donà

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, lunedì 5 dicembre 2022, su Canale 5. Intanto, Giaele De Donà ha lasciato tutti i suoi compagni di avventura senza parole con una decisione davvero inaspettata. Come riporta Isa e Chia, la concorrente ha rivelato che fuori dalla Casa di Cinecittà potrebbe decidere di avere un rapporto monogamo con suo marito:

Prima di entrare non consideravo minimamente di avere una relazione diversa da quella che ho. Adesso se mio marito non dovesse essere felice più prenderei in considerazione di avere un rapporto monogamo. questa è una cosa che avevo già detto. Se mio marito non dovesse più essere contento…

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione immediata di Antonella Fiordelisi, che ha affermato di essere davanti a un vero e proprio scoop! Il resto del cast del Gf Vip, invece, ha iniziato a prendere bonariamente in giro la moglie di Bradford: "Sei entrata poligama ed esci monogama!". L'appuntamento è per stasera in prima serata su Canale 5.

