Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi rivela: "Con Micol Incorvaia c'è attrazione, ma..."

Edoardo Tavassi rivela perché non è ancora scattato il bacio al Gf Vip tra lui e Micol Incorvaia.

Cresce la complicità nella Casa del Grande Fratello Vip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due giovani e amati concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, infatti, sono diventati inseparabili e si sono lasciati andare anche a dolci effusioni, con tanto di baci a stampo.

La confessione di Edoardo Tavassi al Gf Vip

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 5 dicembre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, Edoardo Tavassi è tornato a parlare del suo interesse per Micol Incorvaia. Parlando con Antonella Fiordelisi e a Edoardo Donnamaria, il simpatico concorrente romano ha rivelato perché non è ancora scattato il bacio tra lui e la sorella di Clizia:

Non è un inizio di una relazione, due persone che non si sono indifferenti che hanno cose in comune, c’è attrazione. Io rispetto i pensieri di una donna. Qualunque esso sia il pensiero io lo rispetto. Noi non possiamo dare per scontato che la gente ragioni con la nostra testa. Io mi vivo la cosa che mi piace. Io e Micol qua stiamo una favola. Obiettivamente senza fare niente io ci sto da paura. Ma io metto in conto che fuori c’è altra roba, c’è di tutto. Se dovesse accadere a me, io magari sono molto più tipo a pensare alla roba fuori. Mi dice un sacco di cose carine, con una difficoltà atroce ma dice, si espone pure.

Non è che se non la bacio oddio muoio, ovviamente ci sono delle occasioni che ne so io sto così dentro al van a chiacchierare stiamo uno davanti all’altro, ti viene tipo come se ci fosse una specie di calamita, non te lo so spiegare - ha spiegato Tavassi ai suoi compagni di gioco - Il bacio è un’altra prova di chimica teorica che tu hai in testa ma poi c’è la chimica pratica. Sai quante volte ho baciato una e ho detto “mamma mia mai più nella vita, preferisco paccarmi il gladiatore.

