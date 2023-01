Grande Fratello Vip, Giaele De Donà rivela: "Avevo un bel rapporto con lui"

Gossip TV

Giaele De Donà racconta l'evoluzione del suo rapporto con il giornalista Attilio Romita nella Casa del Gf Vip.

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip per Sofia Giaele De Donà. Parlando con la sua amica Nicole Murgia sul percorso di alcuni concorrenti del reality show, la moglie di Bradford si è lasciata andare a delle considerazioni sul comportamento del giornalista Attilio Romita.

La rivelazione di Giaele De Donà su Attilio Romita

In attesa della nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda lunedì 23 gennaio 2023 su Canale 5, Giaele De Donà e Nicole Murgia si sono lasciate andare a delle riflessioni sugli andamenti della Casa. La moglie di Bradford ha colto l'occasione per dire la sua anche sul comportamento di Attilio Romita:

In questa Casa ci sono comportamenti che non mi piacciono, non persone che non mi piacciono [...] Io avevo un bel rapporto con lui, non abbiamo mai avuto problemi - ha dichiarato Giaele rivelando di essere venuta a conoscenza di alcuni commenti negativi fatti dal noto giornalista nei suoi confronti.

Leggi anche Riavvicinamento in corso tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Dopo aver ascoltato lo sfogo della De Donà, la Murgia l'ha invitata a confrontarsi con Romita. Secondo la nuova concorrente del Gf Vip, il giornalista, nonostante la sua età e la sua carriera, è una persona molto aperta alle iniziative della Casa mettendosi in gioco con allegria e senza farsi mai troppi problemi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.