Grande Fratello Vip, riavvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: "Io sono uno che guarda i fatti"

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli a confronto al Grande Fratello Vip sul loro rapporto speciale.

Riavvicinamento in corso al Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Dopo giorni di litigate e accesi confronti, i due giovani concorrenti sembrano aver chiarito le loro posizioni e aver trovato un punto d'incontro per poter proseguire serenamente la loro esperienza nella Casa di Cinecittà.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli di nuovo vicini al Gf Vip

Dopo giorni turbolenti nella Casa, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono confrontati al Grande Fratello Vip per parlare della loro "situazione sentimentale". In presenza di Sarah Altobello, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di aprirsi e rivelare di non riuscire a fidarsi della bella influencer venezuelana:

Il discorso è che io non mi fido. Per come sono fatto io e per le cose che ho visto anche, al di fuori lo dico sinceramente non mi sarei incontrato con lei perché ci saremmo divisi tempo fa. Qua siamo insieme, ci troviamo bene e quindi fondamentalmente dopo 100 giorni abbiamo deciso entrambi di lasciarci andare...mi sono quasi snaturato per come sono fatto io.

Daniele ha poi continuato cercando di spiegare le ragioni dietro alle sue scelte:

Io non ho paura di starci male, io mi comporto così per i miei valori, per la fase della vita in cui sono...non voglio dipingermi come un frate che non sono. Finchè la cosa resta molto leggera mi sta bene. Già sono molto titubante, se poi mi accorgo che bisogna litigare e qualcuno deve stare male faccio un passo indietro. Io mi sono trovato bene subito con lei. Per me conta quello che vedo. Io non salto di fiore in fiore, non mi chiamo Oriana. Avevo ragione io, posso dire di aver baciato la regina.

