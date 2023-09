Grande Fratello Vip, Giaele De Donà: "Il nostro cast era sbagliato? Alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e.."

Gossip TV

Giaele De Donà ricorda la sua esperienza al Gf Vip e risponde alle dichiarazioni di Alfonso Signorini sul cast della settima edizione.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani giovedì 21 settembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, l'ex gieffina Sofia Giaele de Donà ha rilasciato una lunga intervista a Novella in cui ha commentato le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini, che ha ammesso a Verissimo di aver sbagliato il cast della settima edizione del reality show.

La verità di Giaele De Donà

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip non sono per niente piaciute agli ex concorrenti. Dopo Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, infatti, anche Sofia Giaele De Donà ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua. Intervistata da Novella, l'ex gieffina ha confessato:

Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico...

Con chi sono rimasta in contatto della mia edizione? Con Micol Incorvaia, che vedo spessissimo, poi con Alberto De Pisis, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, che è una mia grande amica. Passiamo tanto tempo insieme.

Giaele ha ricordato la sua esperienza al Gf Vip e poi svelato:

Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori. [...] La prima settimana va tutto liscio, si cerca di capire con chi si ha a che fare. Dopo la prima nomination cambia tutto. In quel momento gli umori cambiano, è inevitabile, perché inizia veramente il gioco, e ci si ricorda di essere concorrenti, oltre che coinquilini. Tutto sta nel saper mantenere la calma e proseguire senza rancori. Sono arrivata fino alla fine dopo sei lunghi mesi, lo so, è difficile, ma bisogna riuscirci.

