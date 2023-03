Grande Fratello Vip, George Ciupilan attacca Luca Onestini e Tavassi: "Ho subito un bel lavaggio del cervello"

Gossip TV

Il giovane TikToker, tra gli ex vipponi del Gf Vip, è tornato a parlare dei suoi ex compagni d'avventura.

Il giovane TikToker, George Ciupilan, tra gli ex vipponi della settima edizione Gf Vip, è tornato a parlare dei suoi ex compagni d'avventura. Eliminato nel corso della trentesima puntata del reality show, George è stato uno dei concorrenti più amati, il più giovane, ma anche il più educato e gentile. I suoi ex inquilini hanno spesso puntato il dito contro di lui in quanto faticava a prendere posizioni nette ma lui non si è fatto influenzare più di tanto dalle opinioni del gruppo.

Gf Vip, George Ciupilan: "Sono convinto anche di aver subito un bel lavaggio del cervello da parte di Luca Onestini ed Edoardo Tavassi"

Effettivamente l’ex protagonista de Il Collegio non si è mai molto integrato nelle dinamiche del gioco e non instaurato legami molto profondi fatta eccezione per quello che si è creato con Nikita Pelizon la quale viene difesa ancora oggi da George. Proprio parlando della modella triestina, l'ex gieffino ha affermato di non aver cambiato idea e si è poi scagliato contro Luca Onestini ed Edoardo Tavassi

"…Io adesso la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo che sia giusto - ha voluto precisare l'ex gieffino sui social - Mi sento di dire che non mi hanno ancora capito, sono una persona che osserva tanto. In questo caso mi sento di dire che ironizzare sul fatto che io sia muto mi sembra di toccare solo la punta dell’iceberg solo per far parlare. Ovviamente questo messaggio è riferito ad Edoardo Tavassi che, dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico. Ma penso che la gente lo abbia già capito."

Rispondendo a chi gli ha domandato se ora crede all'interesse di Nikita nei confronti di Luca, George ha replicato con queste parole:

"Sì, come sono convinto anche di aver subito un bel lavaggio del cervello da parte di Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Ma d’altronde non ho la loro esperienza e lungimiranza."

