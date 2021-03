Grande Fratello Vip, "Gelo totale, le Rosmello non ci sono più", ecco cosa è successo dopo la finale

Gossip TV

I retroscena (amari) su Dayane Mello e Rosalinda.

Le amate Rosmello pare proprio siano al buio ora che le luci dei riflettori si sono spente sulla Casa più spiata d'Italia. Si parla di "gelo totale" tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le due ormai ex amatissime gieffine ed ex amiche. Secondo quanto riportato da varie indiscrezioni, le due ragazze si sono incontrate in studio dopo l'eliminazione della sudamericana e tra loro si avvenuto un saluto sfuggente. L'attrice siciliana è venuta a conoscenza di alcuni confessionali di Dayane e sarebbe rimasta estremamente delusa. Ma c'è di più. Anche durante la festa dopo la finale, pare che tra loro sia continuato un astio e una freddezza che in pochi si aspettavano.

A Pomeriggio Cinque, il paparazzo Alan Fiordelmondo, ha dichiarato che ormai le Rosmello "non esistono più", parlando di "gelo totale nel dietro le quinte" del programma. A confermare la freddezza tra le Rosmello, anche Maria Teresa Ruta presente al party dopo la festa. Ieri, le ex gieffine sono partite per Milano. Rosalinda in compagnia di Andrea Zenga e Dayane con la piccola Sofia e Cristiano Malgioglio. Viaggi rigorosamente separati che confermano la distanza tra le due ex inquiline. Nell'intervista rilasciata oggi a 'Chi', l'attrice siciliana ha voluto precisare, "Non sono innamorata di Dayane, non lo sono mai stata. Sia chiaro".

