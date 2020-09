Grande Fratello Vip: Franceska Pepe si ribella dopo la lite con Alfonso Signorini

Gossip TV

Momento no per la modella toscana, duramente rimproverata dal conduttore.

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, a tenere banco, oltre la squalifica di Fausto Leali, c'è stato uno scontro a fuoco tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe, la quale è stata duramente ripresa e umiliata in diretta dal conduttore Alfonso Signorini. Il popolo del web si è subito schierato in favore della modella toscana, giudicando l'intervento del conduttore inadeguato e fuori luogo. L'influencer non aveva ancora replicato alle parole di Zorzi e dunque è sembrato normale volesse rispondergli affrontando la questione che la vedeva protagonista. Il conduttore ha infatti interrotto Franceska chiedendo un opinione a Enock Barwuah, che nella diatriba non c'entrava nulla.

"Senti Pepe, un secondo solo. Pepe, ma mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. Ma stiamo scherzando? Impara a parlare quando ti viene data la parola. Dato che qui conduco io e questa è casa mia, impara l’educazione e a parlare quando ti viene data la parola. È chiaro? L'educazione viene prima di tutto" , ha tuonato Alfonso contro la modella e cercando di rirpristinare l'ordine nella Casa del Grande Fratello Vip.

L'aspro rimprovero di Signorini, oltre che al web, i cui commenti si sono susseguiti esprimendo dissenso verso il conduttore, non è andato giù nemmeno alla gieffina che dopo la diretta si è rifiutata di indossare il microfono, nonostante i continui richiami del Gf a indossarlo.

A difendere Franceska anche un noto ex gieffino, Kiko Nalli, protagonista della sedicesima edizione. "E’ stata attaccata da tutti…Non le hanno dato modo di replicare…L’hanno un po’ massacrata…Ma questa cosa non va bene…" , ha dichiarato l'ex marito di Tina Cipollari.

Come se non bastasse, dopo la lite, la Pepe si è ritrovata anche al televoto. L’influencer dovrà vedersela con Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi nominati.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.