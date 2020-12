Grande Fratello Vip, Francesco Oppini rompe il silenzio su Dayane Mello e poi rivela: "Ecco perchè ho lasciato il programma"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Francesco dopo l'uscita al Grande Fratello Vip.

Francesco Oppini è stato uno dei concorrenti più amati e allo stesso tempo più discussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di CasaChi, il figlio di Alba Parietti ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e del suo burrascoso rapporto con Dayane Mello.

Francesco Oppini vuota il sacco: il rapporto con Dayane Mello e l'addio al Gf Vip

L'annuncio di Alfonso Signorini sul prolungamento del Grande Fratello Vip ha destabilizzato Francesco, che ha deciso di abbandonare il gioco lasciando nella Casa il suo grande amico Tommaso Zorzi, che ha vissuto tutto questo come un vero e proprio abbandono. Ma, l'influencer milanese non è il stato l'unico a perdere la testa per Oppini. Anche Dayane, infatti, all'inizio del programma aveva mostrato il suo interesse, salvo poi avere forti discussioni con lui che hanno portato alla rottura definitiva.

"Il mio giudizio su di lei è sospeso" ha dichiarato Oppini a CasaChi "Non penso che Dayane sia cattiva, ma ha avuto un percorso altalenante nella Casa. Nelle prime tre settimane, era un’altra persona. Ha una storia dura, avere un’infanzia così non è facile. Ma è una persona che non riesce ad avere un confronto, dice una cosa e un’ora dopo pensa altro e uscendo, mi sono accorto che quello che vedevamo nella casa era un centesimo dei confessionali".

In merito alla sua decisione di abbandonare il Grande Fratello Vip, Francesco ha confessato: "Non mi aspettavo mi venisse proposto di uscire la sera stessa, ma visto la situazione che si era creata in Casa, non solo con Tommaso ma anche con gli altri con cui andavo d’accordo, vedevo che c’era una certa sofferenza che potessi in minima parte cambiare idea, ho scelto così nettamente per non tirare avanti un’agonia per me e per gli altri". Chi vincerà la quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini? Oppini sembra avere le idee abbastanza chiare: per lui, il vincitore sarà Tommaso.

