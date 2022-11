Grande Fratello Vip, Francesco Chiofalo tuona contro Antonella Fiordelisi: "Tante scorrettezze, Edoardo apri gli occhi"

Gossip TV

L'influencer romano, Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, mette in guardia Edoardo Donnamaria con una lettera pubblicata su Dipiù.

La prima storia d'amore nata nella Casa della settima edizione del Grande Fratello Vip, tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, continua a far discutere dentro e fuori il grande loft di Cinecittà. Non tutti infatti credono in reale interesse da parte dell'ex schermitrice nei confronti del giovane volto di Forum.

Gf Vip, Francesco Chiofalo: "Edoardo, Antonella sta con te per convenienza"

Molti affezionati del reality show, credono che Antonella usi Edoardo al fine di emergere nel programma e anche l'intervento dell'ex fidanzato della Fiordelisi, Gianluca Benincasa, ha acceso molti dubbi sulla gieffina.

A non credere a questo rapporto, c'è anche un altro ex fidanzato di Antonella, l'influencer romano, Francesco Chiofalo. L'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di scrivere una lettera indirizzata proprio ad Edoardo, pubblicata sul settimanale Di Più, con l'intento di metterlo in guardia sulla Fiordelisi:

"Sono troppe le scorrettezze nei miei confronti che ho visto compiere non solo da Antonella, ma da tutta la sua famiglia. Dunque, ti dico di stare attento, apri gli occhi Edoardo."

Chiofalo è convinto che se non si fosse messa in mezzo la famiglia di Antonella, loro starebbero ancora insieme:

"All’inizio della nostra storia lei era una ragazza sconosciuta, vicino a me è diventata un’influencer strapagata. Le ho dato tutto quello che potevo ma dopo due anni, quando l’effetto Chiofalo si era ormai esaurito ho capito che al padre non andavo più bene. Edoardo, sta con te per convenienza, la sua ambizione vincerà sempre sull’amore. Sono convinto di una cosa: se non fosse stato per i consigli del padre a quest’ora Antonella e io staremmo ancora insieme, perché l’attrazione è un fatto di pelle non di titoli."

Parlando di Gianluca, l'ex fidanzato della gieffina che è entrato nella casa convinto ancora dei sentimenti di Antonella nei suoi confronti, Francesco ha dichiarato:

"Antonella e Gianluca Benincasa non hanno smesso di stare insieme e anche di amarsi, hanno continuato a sentirsi e a mandarsi messaggi di passione fino a un secondo prima che a lei fosse tolto il cellulare. Lei mi aveva chiesto di fare lo stesso quando stavamo insieme e doveva entrare all’Isola dei Famosi. Naturalmente io non ho accettato e non è stata neanche scelta."

