Barbara d'Urso riprende duramente Filippi Nardi a Domenica Live per le frasi shock pronunciate al Grande Fratello Vip.

Si è parlato a lungo delle frasi shock pronunciate da Filippo Nardi contro Maria Teresa Ruta, che gli sono costate la squalifica dal Grande Fratello Vip. Ospite nel salotto di Domenica Live, l’ex gieffino affronta l’ira di Barbara d’Urso che lo rimprovera duramente per il linguaggio usato in televisione.

Grande Fratello Vip, Barbara d'Urso riprende duramente Filippo Nardi

Filippo Nardi poteva essere uno dei concorrenti più interessanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, invece è stato squalificato una manciata di ore a causa del suo linguaggio scioccante. L’ex gieffino ha pronunciato frasi shock su Maria Teresa Ruta, che hanno indignato il web e hanno portato all’allontanamento di Nardi senza possibilità di processo. Ospite nel salotto di Domenica Live, Filippo ha tentato di discolparsi confessando di aver usato termini sbagliati ma di non voler essere additato come maschilista, violento o misogino.

Guenda Goria ha ammesso di non poter perdonare Nardi perché è stata molto ferita dalle sue frasi al limite del pornografico, soprattutto dal momento che nessuno si è indignato all’interno nella Casa, dando un amaro esempio a tutti gli spettatori. Barbara d’Urso ha commentato la vicenda, dando una bella strigliata a Nardi.

Barbara d'Urso contro Filippo Nardi a Domenica Live

“Quello che hai fatto al Grande Fratello Vip non è sessismo né violenza, sei stato veramente orrendo. Il problema non è che Maria Teresa ha sessant'anni e si addormenta con la bocca aperta e russa… Quella roba brutta che avresti voluto fare tu, poteva essere stata fatta ad una donna giovane. Io ho frequentato Filippo, perché per un periodo siamo stati amici e sei stato anche a casa mia, sentendo le cose che ha detto ho pensato che non è il Filippo che io conosco… Una roba così è veramente orrenda”, ha dichiarato la d’Urso.

Il concorrente del Gf Vip ha incassato il colpo, raccontando che a causa delle sue parole è diventato anche bersaglio sui social dove ha ricevuto minacce terribili. Poi, con la telecamera a sua disposizione, Nardi ha ammesso: “Mi scuso nuovamente per il mio umorismo volgare. Vorrei ricordare che non ho mai inteso ferire qualcuno, non l’ho mai fatto con rabbia […] Sono colpevole di aver portato la caserma in prima serata. Però non ci sto quando mi si accusa di violenza e misoginia”. Nel frattempo, in Casa continuano gli scontri che si fanno sempre più accesi. Dopo le ultime discussioni, Stefania Orlando è a pezzi e Andrea Zenga sembra pronto a consolare la bella presentatrice.

