L'ex protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la modella campana Federica Calemme, ha replicato alle recenti dichiarazioni di Sophie Codegoni.

Federica Calemme nella Casa del Grande Fratello Vip ha trovato l’amore tra le braccia dell'imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Intervistata da Giada Di Miceli nel programma radiofonico "Non succederà più" , in onda su Radio Radio, la bella modella campana ha risposto alle recenti dichiarazioni Sophie Codegoni, sua ex compagna d'avventura nel reality targato Mediaset.

Grande Fratello Vip, Federica Calemme replica a Sophie Codegoni. "Poteva mai dire che scoppieranno lei e Alessandro?"

La Codegoni, alla domanda su, chi secondo lei, tra le coppie nate all'interno del Gf Vip, si lascerà per prima, ha dichiarato di non avere dubbi, saranno Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

A queste dichiarazioni, che hanno sollevato un certo polverone tra i fan della coppia degli ex gieffini, Federica ha replicato:

"Certo, poteva mai dire che poteva scoppiare lei e il compagno. Guarda chi vivrà vedrà, al momento tutto a gonfie vele. Io non ho risposto a lei, purtroppo è successo questa cosa, ma le mie storie che ho fatto in questi giorni non erano riferite a lei. Ognuno è libero di fare qualsiasi cosa.Uno deve farsi un po’ i fatti propri ecco, se io faccio un’intervista parlo della mia coppia, non delle altre, poco mi interessa. Ognuno è libero di esprimersi come vuole."

In merito alla relazione tra Sophie e Alessandro, la Calemme ha dichiarato:

"Devo dire la verità, anche da quando sono uscita dalla Casa, sono tornata alla mia vita, lavoro, mi sto curando la mia relazione, non sto seguendo molto cosa fanno. Comunque come coppia è bella, vedo che c’è molta complicità, hanno anche molti interessi comuni. Secondo me dureranno anche loro. In Casa ci stanno le discussioni, è giusto pure che ci siano, servono per capirsi, per conoscersi."

Alla domanda con chi sia rimasta in contatto con i suoi ex compagni d'avventura, la modella campana ha replicato:

"Della Casa sento spesso le principesse. Mi sento con Jessica, con Lulù, con Clarissa, con Manuel. Poi mi vedo con Aldo Montano, perché Gianmaria ci si vede e ci si sente, ceniamo insieme. Di altri non sento nessuno."

L'ex gieffina infine ha rivelato di essere innamorata di Gianmaria e di avere l'imminente progetto di andare a vivere con lui:

Se sono innamorata? Questa è una domanda un po’ personale. Ma sì! Ovviamente! Ha avuto tanta pazienza e ce l’ha ancora. Un pregio è la pazienza, le attenzioni, la cura nei minimi dettagli, è veramente meraviglioso. Una persona vera. Siamo un po’ divisi, lui abita a Milano io a Napoli, nei weekend lo raggiungo, siamo entrambi presi dai nostri impegni lavorativi, però cerchiamo sempre di vederci. Ora ci organizziamo un po’. La convivenza? Sì! Andrò io a Milano, dovrei anche iniziare a fare un corso di cucina da buona napoletana mi devo mettere sotto.

Io ho conosciuto la sua famiglia subito quando lui è uscito dalla Casa, siamo andati a cena con i suoi. Poi lui è venuto a conoscere i miei, piace a mia mamma, a mio papà che se n’è innamorato! Super approvato. I suoi sono delle persone meravigliose, dei signori, una bella bella famiglia veramente. Ci siamo visti per gli auguri di Pasqua e poi siamo arrivati qui a Capri.

