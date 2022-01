Grande Fratello Vip, Federica Calemme critica Gianmaria Antinolfi: "Ha l'atteggiamento di un ragazzino"

Gossip TV

Federica critica Gianmaria dopo il loro allontanamento al Gf Vip.

Tensione al Grande Fratello Vip tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi dopo la decisione di lei di chiudere il loro rapporto. Decisione che non è per niente piaciuta all'imprenditore partenopeo, che ha deciso di prendere le distanze dalla ragazza.

La confessione di Federica Calemme

Stasera, venerdì 14 gennaio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto Carmen Russo, Soleil Sorge e Federica, che nelle ultime ore ha deciso di mettere un punto alla sua frequentazione con Gianmaria.

Parlando con Giacomo Urtis e Sophie Codegoni della sua situazione con Antinolfi, la Calemme non ha nascosto la sua delusione: "Lui lo sapeva, ha un atteggiamento da ragazzino. Me lo aspetto da un ventenne non da uno della sua età. Non mi rivolge la parola. [...] Sono stata 25 anni senza Gianmaria, posso continuare tranquillamente".

"Che domande di ti fai vedendolo così?" ha domandato Giacomo a Federica, che ha prontamente replicato ribadendo la sua posizione "Secondo me non doveva affrettare le cose. Lo dico anche per lui. Esporsi così tanto subito. Mi sento in colpa perché mi dispiace ferirlo. Vedendolo più avanti di me, è normale che mi dispiace dargli una batosta pensando anche al percorso che ha fatto qui dentro. Però, non trovo coerenti i suoi atteggiamenti".

