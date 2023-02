Grande Fratello Vip, Fariba Tehrani: "Giulia Salemi rispetta il suo ruolo, lo scontro con Sonia Bruganelli è stato..."

Gossip TV

Fariba Tehrani commenta il nuovo ruolo di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip e il percorso di alcuni concorrenti della settima edizione.

Lunedì 6 febbraio 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. A dire la sua sul cast della settima edizione ci ha pensato Fariba Tehrani che, intervistata da Turchese Baracchi per Radio Cusano Campus, ha commentato anche il ruolo speciale di opinionista web di Giulia Salemi.

Fariba Tehrani elogia Giulia Salemi

Fariba Tehrani è tornata a parlare dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip e non solo. In un'intervista rilasciata a Turchesando, l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi ha commentato il nuovo ruolo di Giulia Salemi in studio e il rapporto tra la figlia e l'opinionista Sonia Bruganelli:

Giulia rispetta il suo ruolo, non ha pregiudizi su nessuno. Il suo sentiment varia con quello della gente. Lo scontro con Sonia è stato un malinteso, Giulia la rispetta totalmente. Anche se Sonia se salva qualcuno non è perché le piace ma per strategia di gioco. Il nipotino arriverà. Entrambi hanno una carriera, ma visto che non è un settore dove il futuro è certo, si stanno dedicando al lavoro. Secondo me, tra il prossimo anno e il successivo arriverà. La proposta mi auguro sarà fiabesca. Pierpaolo Pretelli è un bravo ragazzo, di altri tempi, onesto e puro.

Leggi anche Giulia Salemi a ruota libera sul cast del Gf Vip 7

A proposito del percorso di Edoardo Tavassi al Gf Vip, caratterizzato dalla sua storia con Clizia Incorvaia, la mamma della Salemi sembra avere le idee molto chiare:

Micol mi piace tantissimo perché sono amica di Clizia. Tavassi mi piaceva all’inizio all’Isola, poi dopo si è alleato con i bulli come Nicolas Vaporidis, perché era forte e attaccavano i deboli. Non mi è piaciuto e nemmeno come si è comportato con Mercedeszche le ha dato il due di picche. Spero di ricredermi perché in questa edizione si sta vendendo benissimo. Non so se sta giocando.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.