Grande Fratello Vip, ex vippona tuona: "Partecipare è stato l'errore più grande della mia vita"

L'ex inquilina ha commentato la sua esperienza nella come la peggiore della sua carriera e sul conduttore ha dichiarato: "Signorini? Mai più sentito, lui si schiera sempre dalla parte dei vincitori"

Giornalista, conduttrice televisiva e opinionista, Alda D'Eusanio è stata anche tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021.

Alda D'Eusanio: "Il Gf Vip è stato l’errore più grande della mia vita"

La D'Eusanio venne squalificata senza nemmeno poter salutare gli altri compagni d'avventura, in seguito ad alcune dichiarazioni della giornalista nei confronti del marito di Laura Pausini. In un'intervista rilasciata a Vero, l'ex conduttrice Rai ha definito la partecipazione al reality come l'errore più grande della sua vita.

"Sono stata abbastanza male dopo quello che è accaduto - ha dichiarato la D'Eusanio - La verità è che ero depressa perché la cacciata è stata brutta. Mi sto riprendendo, mi sono aiutata da sola con le mie forze. Sto un po’ meglio, però non è stato bello quello che ho passato. Il Gf Vip è stato l’errore più grande della mia vita."

Alla giornalista è stato poi chiesto se avesse mai più sentito Alfonso Signorini:

"Assolutamente no! Alfonso è uno che si schiera sempre dalla parte del vincitore."

La D’Eusanio ha parlato anche dell'attuale edizione del Grande Fratello:

"Il Grande Fratello aveva davvero oltrepassato il limite ma ci tengo a dire che non è che mettendo una giornalista si salva la situazione. La stessa cosa la fecero con me. Mi pregarono di partecipare dicendomi che avevano bisogno di una giornalista con una certa credibilità e autorevolezza per poter alzare il livello della trasmissione."

Qualche giorno dopo la squalifica al Gf Vip, Alda D'Eusanio chiese scusa pubblicamente a Laura Pausini e al compagno Paolo Carta con una lettera pubblicata sul suo account Instagram nella quale chiedeva scusa alla cantante, sinceramente addolorata dall'accaduto.

