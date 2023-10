Grande Fratello Vip, ex gieffina vuota il sacco: "Nella Casa tra noi c'era una forte simpatia, ma..."

Gossip TV

Ginevra Lamborghini torna a parlare del rapporto nato al Gf Vip con Antonino Spinalbese.

Ginevra Lamborghini è tra le protagoniste della nuova edizione di Tale e Quale Show. Intervistata da Di Più Tv, la sorella di Elettra ha commentato la sua partecipazione al talent show di Rai 1 condotto da Carlo Conti e ricordato la sua discussa esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip.

La verità di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini ha rilasciato una nuova intervista a Di Piu Tv in cui ha parlato della sua esperienza a Tale e Quale Show. Sempre apprezzata sia dalla giuria che dal pubblico, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato come è nata l'avventura nel popolare talent show condotto da Carlo Conti:

Sono sincera: quando mi hanno proposto di fare il provino per Tale e quale show, la prima sensazione che ho provato è stata la paura. Ma poi ho deciso di buttarmi. Il Gf non mi ha portato solo “cose” positive, ma sono comunque contenta di avervi partecipato perché mi ha fatto conoscere al grande pubblico, mi ha reso popolare. A Tale e quale show, però, è tutto diverso perché qui, per la prima volta, ho la possibilità di fare vedere quello che so fare, di mostrare le mie qualità di cantante. E poi, in questo programma sto imparando molto e mi sto divertendo.

Ricordando la sua discussa partecipazione al Gf Vip, la Lamborghini ha colto l'occasione per chiarire la sua posizione nei confronti di Antonino Spinalbese:

Tra me e Antonino Spinalbese nella Casa c’era una forte simpatia, è vero, però tornati alla realtà abbiamo subito capito che non eravamo fatti per stare insieme. E adesso nella mia vita c’è un altro uomo, Edoardo Casella, il mio grande amore.

