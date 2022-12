Grande Fratello Vip, ex gieffina svela: " VI spiego come funziona il televoto e cosa vogliono gli autori"

Gossip TV

Veronica Satti, tra gli ex concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, è intervenuta sulle recenti polemiche riguardo al televoto che ha consacrato Antonella Fiordelisi come la preferita del pubblico.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, subito dopo la puntata sono emerse infuocate polemiche relative al televoto che ha consacrato Antonella Fiordelisi come la preferita del pubblico.

Gf Vip, ex concorrente su televoto e autori: "Vi spiego come funziona"

L'influencer, infatti, ha una folta schiera di detrattori sul web e a quest'ultimi è sembrato inverosimile l'esito del televoto. C'è anche chi parla di manovre strategiche da parte degli autori del reality che andrebbero a proteggere questo o quell'altro concorrente (cosa avvenuta peraltro in tutte le edizioni) o chi, come Guendalina Tavassi, ex gieffina e sorella di Edoardo ha parlato di BOT, ovvero utenti che creano decine e decine di email per poter votare ripetutamente lo stesso concorrente che è tipico di fandom particolarmente agguerriti.

Alfonso Signorini, rispondendo alla considerazione di Giulia Salemi che ha fatto notare che il popolo di Twitter era schierato contro Antonella, ha precisato che non sempre il web trova lo stesso riscontro con il pubblico votante. A dire la sua in merito, anche Veronica Satti, tra gli ex concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello.

Una considerazione interessante sulle ipotetiche manovre degli autori sul televoto per favorire un concorrente e la sua permanenza nella Casa.

“Oggi sto leggendo delle cose assurde tipo che gli autori vogliono Antonella dentro e quindi l’hanno salvata. Vi voglio svelare un arcano, un mistero di Fatima, siete pronti a questo plot twist? Ai grandi fratelli non gli può fregare di meno se Antonella è dentro o fuori. Perché sì, fa dinamiche e magari porta un po’ più di ascolti. Ma chi paga sono le pubblicità tra un blocco e l’altro e gli sponsor come caffè Borbone.""Queste pubblicità pagano in base a una media già stabilita all’inizio. Si tratta di una media degli ascolti del GF Vip, che possono andare dal 18 al 20% e non è che Antonella cambi tanto. Quindi di tenerla dentro non gli importa nulla. Non c’è motivo logico di pensare una cosa del genere ragazzi." "Scusate se parlo come se fosse ovvio, ma per me lo è visto che sono cose che ho vissuto in prima persona. So benissimo come funziona questa macchina. E non dico questo per sminuirvi, però mi sale il nervoso a pensare che onesti lavoratori, e grandi professionisti ai quali voglio bene vengano additati e accusati di cose che non sono veritiere”.

